Латвия передала Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

понедельник, 05 июня 2023 | 12:38     203
По данным на 1 июня, Латвия безвозмездно передала Украине 66 автомобилей, конфискованных у пьяных латвийских водителей. Идею предложили волонтеры "Twitter-конвоя", собирающие деньги на авто для ВСУ.

Согласно Закону о поддержке гражданского населения Украины, транспортные средства, принадлежащие Латвии, могут безвозмездно передаваться в собственность Правительства Украины с целью предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине и поддержкой украинского общества.

В ноябре прошлого года в Латвии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства, если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилли. Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего действия.

Кроме того, транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ.

Тэги: 
авто
алкоголь
закон
Источник:
Delfi
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