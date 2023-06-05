Латвия передала Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей

Согласно Закону о поддержке гражданского населения Украины, транспортные средства, принадлежащие Латвии, могут безвозмездно передаваться в собственность Правительства Украины с целью предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине и поддержкой украинского общества.

В ноябре прошлого года в Латвии вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства, если концентрация алкоголя превышает 1,5 промилли. Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортного средства в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьяняющего действия.

Кроме того, транспортное средство конфискуется, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ.