Кубок Гагарина вновь гостил в Дубне

суббота, 17 июня 2023 | 15:17 174
15 июня игрок московского ЦСКА, выходец из Дубны Максим Соркин второй год подряд привез "Кубок Гагарина" в наукоград.
В холле ДК «Мир», чтобы пообщаться с прославленным хоккеистом и прикоснуться к легендарному трофею, собрались болельщики клуба, юные дубненские хоккеисты с родителями, взрослые любители этого вида спорта.
В этом сезоне ЦСКА стал настоящим героем для всех поклонников хоккея, выиграв Кубок Гагарина второй раз подряд. Этот титул стал для команды не только заслуженной наградой, но и подтверждением ее высокого профессионализма и уникальных спортивных качеств.