Кубок Гагарина вновь гостил в Дубне

суббота, 17 июня 2023 | 15:17     174
15 июня игрок московского ЦСКА, выходец из Дубны Максим Соркин второй год подряд привез "Кубок Гагарина" в наукоград.

В холле ДК «Мир», чтобы пообщаться с прославленным хоккеистом и прикоснуться к легендарному трофею, собрались болельщики клуба, юные дубненские хоккеисты с родителями, взрослые любители этого вида спорта. 

В этом сезоне ЦСКА стал настоящим героем для всех поклонников хоккея, выиграв Кубок Гагарина второй раз подряд. Этот титул стал для команды не только заслуженной наградой, но и подтверждением ее высокого профессионализма и уникальных спортивных качеств.

Тэги: 
Дубна
спорт
мероприятие
Читать в
Оставить отзыв в
 
14.06.2023 | 14:38    374
В школе №9 города Дубна начались работы по обустройству нового стадиона
В соответствии с графиком работ, завершен демонтаж устаревшего оборудования на территории будущей спортивной площадки: вывезены старые конструкции и опоры освещения, снят лишний грунт и под основание подсыпан песок.
16.06.2023 | 13:31    250
Юной шахматистке из Дубны присвоен первый спортивный разряд
Приказом Минспорта Московской области 23-82РП от 13.06.2023 г. учащейся СШ «Дубна» шахматистке Марии Малаховой присвоен первый спортивный разряд.
07.06.2023 | 13:07    326
В Дубне прошел детский турнир по самбо в честь окончания учебного года
Традиционный турнир по самбо в честь окончания учебного года завершился с убедительным преимуществом дубненской команды. В копилке спортсменов из Дубны - 36 призовых мест.