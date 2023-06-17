Кубок Гагарина вновь гостил в Дубне

В холле ДК «Мир», чтобы пообщаться с прославленным хоккеистом и прикоснуться к легендарному трофею, собрались болельщики клуба, юные дубненские хоккеисты с родителями, взрослые любители этого вида спорта.

В этом сезоне ЦСКА стал настоящим героем для всех поклонников хоккея, выиграв Кубок Гагарина второй раз подряд. Этот титул стал для команды не только заслуженной наградой, но и подтверждением ее высокого профессионализма и уникальных спортивных качеств.