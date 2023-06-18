Круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 людьми сел на мель на Волге

воскресенье, 18 июня 2023 | 17:04     130
Круизный теплоход «Павел Бажов», следовавший из Перми в Астрахань, сел на мель на Волге утром 18 июня.

В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет",— уточнили в МЧС.

Уточняется, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет. На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг.

Сейчас компания-владелец «ВолгаWolga» рассматривает разные варианты по спасению застрявших. Теплоход уже пробовали снять с мели при помощи буксира, но попытка осталось безуспешной.

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"Павел Бажов" (до 1992 года — "Вильгельм Пик") — речной круизный комфортабельный трёхпалубный теплоход проекта 588 «Родина» (немецкое обозначение BiFa Typ A, Binnenfahrgastschiff Typ A, речной пассажирский теплоход, тип A) был построен на верфи VEB Mathias-Thesen-Werft Wismar в Висмаре, ГДР в 1960 году. В 1992 году состоялась замена стандартных машин на более мощные. С 1995 года на теплоходе проводилась модернизация кают.

Теплоход «Павел Бажов» находился под управлением теплоходной компании «ВолгаWolga» до 2013 года. С 2014 по 2016 судно стояло в затоне. Начиная с навигации 2017 года «Павел Бажов» снова ходит под брендом компании «ВолгаWolgа». Порт приписки - Пермь.

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