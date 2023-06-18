Круизный теплоход «Павел Бажов» со 186 людьми сел на мель на Волге

В Черноярском районе Астраханской области на 2 748-м км реки Волга сел на мель речной круизный трехпалубный теплоход "Павел Бажов", следовавший по маршруту Пермь - Астрахань. На борту теплохода находятся 186 человек, из них 35 детей и 60 человек экипажа. Погибших и пострадавших нет",— уточнили в МЧС.

Уточняется, что теплоход не получил повреждений, утечки нефтепродуктов нет. На борту проводятся мероприятия. Люди пьют, едят и весело проводят досуг.

Сейчас компания-владелец «ВолгаWolga» рассматривает разные варианты по спасению застрявших. Теплоход уже пробовали снять с мели при помощи буксира, но попытка осталось безуспешной.