Краевед из Дмитрова просит переименовать архипелаг Земля Франца-Иосифа в архипелаг Кропоткина

«Еще Михаил Ломоносов в конце 18 века предполагал наличие островов к востоку от Шпицбергена. А спустя век Петр Кропоткин, наблюдая за льдами Баренцева моря, объявил, что между Шпицбергеном и Новой Землей находится еще не открытая земля. Он составил детальный проект экспедиции, но правительство отказало в средствах, и экспедиция не состоялась. Земля Франца-Иосифа в итоге была открыта австро-венгерской экспедицией, которая и дала архипелагу нынешнее имя», — рассказал Поливанов.

Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 192 островов, общая площадь территории составляет 16 тысяч км². В связи с современным потеплением климата происходит уменьшение ледяного покрова на архипелаге, что приводит к появлению новых островов.

Дмитровский краевед с нетерпением ждет ответа от «Русского географического общества». И надеется, что его инициатива будет воспринята членами этой организации положительно, и Общество посодействует в переименовании самой северной российской территории.