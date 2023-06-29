Краевед из Дмитрова просит переименовать архипелаг Земля Франца-Иосифа в архипелаг Кропоткина

«Еще Михаил Ломоносов в конце 18 века предполагал наличие островов к востоку от Шпицбергена. А спустя век Петр Кропоткин, наблюдая за льдами Баренцева моря, объявил, что между Шпицбергеном и Новой Землей находится еще не открытая земля. Он составил детальный проект экспедиции, но правительство отказало в средствах, и экспедиция не состоялась. Земля Франца-Иосифа в итоге была открыта австро-венгерской экспедицией, которая и дала архипелагу нынешнее имя», — рассказал Поливанов.
Земля Франца-Иосифа — одна из самых северных территорий России и мира. Состоит из 192 островов, общая площадь территории составляет 16 тысяч км². В связи с современным потеплением климата происходит уменьшение ледяного покрова на архипелаге, что приводит к появлению новых островов.
Дмитровский краевед с нетерпением ждет ответа от «Русского географического общества». И надеется, что его инициатива будет воспринята членами этой организации положительно, и Общество посодействует в переименовании самой северной российской территории.
«Австрийцы обнаружили архипелаг случайно — парусно-паровую шхуну „Адмирал Тегетхоф“ затерло льдами и она несколько месяцев дрейфовала по океану, пока не прибилась к неизвестному берегу. Исследователи нанесли очертания южной части архипелага на карты и дали архипелагу название — Земля Франца-Иосифа, в честь императора Австрии. В 1926 года большевики декретом „Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане“ объявили о правах Советского Союза на все известные и еще не открытые земли и острова, заключенные в секторе Арктики. И сегодня Земля Франца-Иосифа относится к национальному парку „Русская Арктика“. Но если „Русская Арктика“, так и назвать надо в честь русского географа, который задолго до австрийцев открыл архипелаг, пусть и не выезжая из Санкт-Петербурга», — добавил Поливанов.