Компания «ВестМедГрупп» из Дубны запустила цех порошковой полимерной покраски

вторник, 13 июня 2023 | 20:54     96
Разработчик и производитель медицинского оборудования компания «ВестМедГрупп» продолжает модернизацию производственных мощностей. Резидент ОЭЗ «Дубна» запустил в работу цех порошковой покраски.

Данный метод нанесения лакокрасочного покрытия применяется как для нужд промышленных и научных производственных предприятий, так и в целях декоративного оформления металлических изделий. Технологичный и современный способ покрытия имеет отличные прочностные показатели и проявляет высокую стойкость к механическому воздействию.

"На нашем производстве передовые технологии используются наряду с соблюдением принципов бережного отношения к экологии, - рассказал директор производства ООО «ВестМедГрупп» Алексей Коркин.  -  Оснащение современным оборудованием и работа только с качественным лакокрасочным материалом позволяют получить различные фактуры покрытия: матовую глянцевую, полуматовую или полуглянцевую, а также муар, антик и шагрень".

Технологические мощности производственной площадки «ВестМедГрупп» и грамотно выстроенный кадровый менеджмент также позволяют компании выполнять сторонние заказы на обработку металлических изделий на условиях гибкой политики ценообразования и системы скидок при больших объемах.

Открытие собственного цеха порошковой покраски дает возможность увеличить объемы производства и повысить качество окрашивания изделий.

Тэги: 
ОЭЗ Дубна
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