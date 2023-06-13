Компания «ВестМедГрупп» из Дубны запустила цех порошковой полимерной покраски

Данный метод нанесения лакокрасочного покрытия применяется как для нужд промышленных и научных производственных предприятий, так и в целях декоративного оформления металлических изделий. Технологичный и современный способ покрытия имеет отличные прочностные показатели и проявляет высокую стойкость к механическому воздействию.

"На нашем производстве передовые технологии используются наряду с соблюдением принципов бережного отношения к экологии, - рассказал директор производства ООО «ВестМедГрупп» Алексей Коркин. - Оснащение современным оборудованием и работа только с качественным лакокрасочным материалом позволяют получить различные фактуры покрытия: матовую глянцевую, полуматовую или полуглянцевую, а также муар, антик и шагрень".

Технологические мощности производственной площадки «ВестМедГрупп» и грамотно выстроенный кадровый менеджмент также позволяют компании выполнять сторонние заказы на обработку металлических изделий на условиях гибкой политики ценообразования и системы скидок при больших объемах.

Открытие собственного цеха порошковой покраски дает возможность увеличить объемы производства и повысить качество окрашивания изделий.