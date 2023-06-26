Компания из Талдомского округа подключилась к участию в нацпроекте «Производительность труда»

До этого на предприятии сформировали и обучили рабочую группу, которая вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области (РЦК) будет внедрять на производстве принципы бережливого производства, которые позволяют сократить издержки и оптимизировать производственные показатели без дополнительных затрат. Также предварительно был завершен этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы.

Пилотным потоком выбрано «Производство водосточных систем из ПВХ». В течение шести месяцев сотрудники компании будут оптимизировать его работу вплоть до достижения целевых показателей. Спустя полгода, когда цели будут достигнуты и сотрудники РЦК завершат свою работу на предприятии, специалисты компании продолжат масштабировать полученный опыт на другие участки своего производства.