Компания из Талдомского округа подключилась к участию в нацпроекте «Производительность труда»

понедельник, 26 июня 2023 | 14:10     90
Стартовое совещание, посвященное запуску нацпроекта, прошло на предприятии ООО «Итерпак», которое специализируется на производстве кровельных аксессуаров и водосточных систем.

До этого на предприятии сформировали и обучили рабочую группу, которая вместе со специалистами Регионального центра компетенций Московской области (РЦК) будет внедрять на производстве принципы бережливого производства, которые позволяют сократить издержки и оптимизировать производственные показатели без дополнительных затрат. Также предварительно был завершен этап подготовки, который включал диагностику на готовность к началу программы.

Пилотным потоком выбрано «Производство водосточных систем из ПВХ». В течение шести месяцев сотрудники компании будут оптимизировать его работу вплоть до достижения целевых показателей. Спустя полгода, когда цели будут достигнуты и сотрудники РЦК завершат свою работу на предприятии, специалисты компании продолжат масштабировать полученный опыт на другие участки своего производства.

«По итогам первого года участия в проекте мы рассчитываем обеспечить рост производительности труда не менее 10%», – отметила генеральный директор ООО «Интерпак» Марина Ероцкая.

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