Компания из Дубны расширит производство благодаря программе «Промышленная ипотека»

Программа «Промышленная ипотека» разработана в Московской области по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и позже заработала на федеральном уровне. Она дает возможность бизнесу получить кредит в размере до 500 млн рублей по ставкам до 5% годовых, направив средства на приобретение готового промышленного помещения. С апреля этого года льготный заем стало возможным получить также на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

Компания ГРИДЕКС-К, которая занимается производством армирующих сеток и продукции из композитных материалов, стала еще одним получателем «Промышленной ипотеки» в ее «модернизированном» формате. Ранее этот инструмент позволял только приобретать готовые площади под запуск производства. Но запрос бизнеса подтолкнул к необходимости расширить механизм, и теперь средства, полученные в рамках льготного займа, можно направить на строительство нового объекта или же на модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует запустить на левобережном участке предприятие с заявленной площадью в 4 тыс. кв. метров и создаст 51 рабочее место. Общая сумма инвестиций в проект «ГРИДЕКС-К» составит 192 млн рублей.