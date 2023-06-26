Компания из Дубны расширит производство благодаря программе «Промышленная ипотека»

понедельник, 26 июня 2023 | 15:50     110
Компания «ГРИДЕКС-К» стала первым резидентом ОЭЗ «Дубна», который воспользуется программой «Промышленная ипотека» и привлечет заем в 120 млн рублей на запуск собственного производства.

Программа «Промышленная ипотека» разработана в Московской области по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и позже заработала на федеральном уровне. Она дает возможность бизнесу получить кредит в размере до 500 млн рублей по ставкам до 5% годовых, направив средства на приобретение готового промышленного помещения. С апреля этого года льготный заем стало возможным получить также на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

Компания ГРИДЕКС-К, которая занимается производством армирующих сеток и продукции из композитных материалов, стала еще одним получателем «Промышленной ипотеки» в ее «модернизированном» формате. Ранее этот инструмент позволял только приобретать готовые площади под запуск производства. Но запрос бизнеса подтолкнул к необходимости расширить механизм, и теперь средства, полученные в рамках льготного займа, можно направить на строительство нового объекта или же на модернизацию и реконструкцию производственных площадей.

Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует запустить на левобережном участке предприятие с заявленной площадью в 4 тыс. кв. метров и создаст 51 рабочее место. Общая сумма инвестиций в проект «ГРИДЕКС-К» составит 192 млн рублей.

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