Компания из Дубны планирует производить около 520 тысяч шприцев ежегодно

вторник, 13 июня 2023 | 23:24     77
Компания «ТПК «РадиусМед» запустит на территории особой экономической зоны «Дубна» импортозамещающее производство медизделий - ангиографических шприцев.

Для реализации проекта компании был одобрен заем в Фонде развития промышленности РФ по программе «Проекты развития». Поддержку компании в подачи заявки на заем и оформлении необходимых документов оказали специалисты регионального ФРП. 

«Общий объем инвестиций компании «ТПК «РадиусМед» в запуск производства составляет 253,6 млн рублей. Из них 196 млн инвестор получит в рамках займа ФРП РФ. В результате реализации проекта будут созданы порядка 40 новых рабочих мест. Компания планирует начать выпуск продукции уже в следующем году», – рассказала о проекте заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство наладит выпуск медицинских расходных материалов, которые применяются при проведении исследований КТ и МРТ. Их используют для внутривенного введения контрастного препарата, позволяющего получить снимки различных структур организма пациента. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено производство товаров-аналогов импортных изделий – шприц-инъекторов, совместимых с импортными шприцевыми насосами.

В настоящее время продукция, которую ТПК «РадиусМед» будет производить в рамках проекта, импортируется, например, из Китая, Германии, Израиля. Предприятие после выхода на полную мощность будет выпускать около 520 тысяч изделий ежегодно, что позволит сократить долю импорта минимум на 20%.

Основным направлением деятельности «ТПК «РадиусМед» является разработка, производство и реализация медицинских изделий. Продукция, производимая компанией, позволяет сохранять безопасность и высокий уровень оказания услуг населению. 

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ОЭЗ Дубна
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