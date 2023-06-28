Компания из Дубны одержала победу в номинации «Импортозамещение года»

27 июня состоялась церемония награждения финалистов первой федеральной премии Generation Innovation Award (GIA). Мероприятие было организовано в рамках Десятилетия науки и технологий и призвано отметить наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнерства и команды.
Компании, прошедшие отборочный этап, боролись за победу в шести номинациях. По словам члена жюри премии, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, одной из самых популярных среди компаний стала номинация «Импортозамещение года». В шорт-лист этой категории вошли «Аэрофлот», «ПСК Фарма» (в составе группы компаний «Рус Биофарм») и «Нэксайн». Для выявления победителя, жюри провело оценку проектов этих компаний по следующим критериям:
- скорость
- инновационность
- уровень заменяемости технологии.
В результате победу разделили проекты системы бронирования «Леонардо» компании «Аэрофлот» и пульмонологические лекарственные препараты в форме аэрозоля Салметерол+Флутиказон и набор Будесонид+Формотерол биофармацевтической компании полного цикла «ПСК Фарма». Последняя является национальным лидером по количеству ингаляционных препаратов в портфеле.
«Миссия «ПСК Фарма» - улучшение качества и продолжительности жизни пациентов, страдающих социально значимыми заболеваниями, путем их обеспечения доступными качественными жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами. Поэтому, увидев дефектуру по поставкам аэрозоля Салметерол+Флутиказон в разных регионах, мы не только нарастили объемы выпуска российского продукта, но и ускорили разработку «детской» дозировки лекарственного препарата. По второму продукту мы сработали на опережение, т.к. именно капсулы с порошком для ингаляций в виде набора могли на тот момент предложить всего две компании. И единственным российским производителем с 2019 г. были мы», - рассказала о заявленных на премию проектах генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
Напомним, что это уже вторая премия компании в области импортозамещения. Ранее она получила признание РСПП во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2022» за проект по импортозамещению года.
В дальнейших планах предприятия - новые импортозамещающие проекты. Это и завод по выпуску сопутствующего сырья для готовых лекарственных форм – желатиновых капсул, вторая очередь завода с блоком для производства собственных субстанций для биотехнологических препаратов и в целом развитие генно-инженерных технологий, выпуск биотехнологических лекарственных препаратов для таргетной терапии.