Компания из Дубны одержала победу в номинации «Импортозамещение года»

27 июня состоялась церемония награждения финалистов первой федеральной премии Generation Innovation Award (GIA). Мероприятие было организовано в рамках Десятилетия науки и технологий и призвано отметить наиболее яркие и успешные кейсы и практики, партнерства и команды.

Компании, прошедшие отборочный этап, боролись за победу в шести номинациях. По словам члена жюри премии, руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, одной из самых популярных среди компаний стала номинация «Импортозамещение года». В шорт-лист этой категории вошли «Аэрофлот», «ПСК Фарма» (в составе группы компаний «Рус Биофарм») и «Нэксайн». Для выявления победителя, жюри провело оценку проектов этих компаний по следующим критериям:

скорость

инновационность

уровень заменяемости технологии.

В результате победу разделили проекты системы бронирования «Леонардо» компании «Аэрофлот» и пульмонологические лекарственные препараты в форме аэрозоля Салметерол+Флутиказон и набор Будесонид+Формотерол биофармацевтической компании полного цикла «ПСК Фарма». Последняя является национальным лидером по количеству ингаляционных препаратов в портфеле.