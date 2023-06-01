Компания «ЕЛС-МЕД» из Дубны участвует в XV Всероссийском научно-образовательном форуме «Медицинская диагностика – 2023»

Форум проходит в МВЦ «Крокус Экспо» с 30 мая по 1 июня. В нем принимают участие специалисты самых разных направлений: рентгенологи, радиологи, специалисты радионуклидной, ультразвуковой, функциональной диагностики и другие. В этом году в состав участников вошли также специалисты лабораторной диагностики. В течение трех дней работы форума они не только обсуждают вопросы повышения эффективности диагностических исследований, но и знакомятся с современным оборудованием, техникой, фармпрепаратами для диагностики заболеваний человека в рамках международной специализированной выставки «МедФармДиагностика-2023».

Свои новейшие разработки вниманию специалистов представляет компания «ЕЛС-МЕД». На территории ОЭЗ «Дубна» резидент наладил производство высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования различных классов и модификаций. Это стационарные, портативные и беспроводные УЗИ-аппараты, цифровые рентгены, а также уникальная система искусственного интеллекта. Высококачественная продукция предназначена для обеспечения потребностей терапевтических и лечебно-профилактических медицинских учреждений страны.

На выставке в «Крокус Экспо» «ЕЛС-МЕД» демонстрирует последние модели диагностических аппаратов собственной разработки и производства. Кроме аппаратов УЗИ и рентген-оборудования, которые уже представлялись специалистам медицинской диагностики на предыдущих форумах и выставках, здесь показаны недавно получившие регистрационное удостоверение системы ультразвуковой визуализации EM-80 и ЕМ7.

Ультразвуковые системы обладают такими экспертными функциями, как количественная оценка движения стенок и синхронности сокращений миокарда, различные режимы сканирования, определение скорости кровоснабжения и множеством других. Большой качественный Full HD-монитор помогает рассмотреть самые мельчайшие детали результата исследований и удобен для демонстраций пациентам. У систем интеллектуальный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, они снабжены дополнительным сенсорным экраном. Интуитивное управление жестами позволяет просматривать и настраивать изображение, проводить измерения одним движением, а также программировать жесты, настраивая интерфейс под конкретного специалиста, ведущего исследование.

Посетители стенда «ЕЛС-МЕД» в общении с сотрудниками компании отмечали, что универсальные системы экспертного класса с превосходной визуализацией удовлетворяют самым высоким диагностическим требованиям.