Команда спортшколы "Дубна" успешно выступила на Чемпионате Московской области по плаванию

воскресенье, 11 июня 2023 | 12:56 114
2-5 июня 2023 г. в городе Раменское (СОК "Сатурн" имени В.Н. Степанова, бассейн 50 метров) состоялся летний Чемпионат Московской области по плаванию.
В соревнованиях приняли участие около 500 сильнейших спортсменов области.
Команду СШ "Дубна" на Чемпионате представляли 12 пловцов:
- ЦАРЬКОВ Егор,2007 г.р., (Карасик)
- ЛУКУТКИН Егор, 2007 г.р., (Карасик)
- ЕГОРОВ Сергей, 2008 г.р., (Карасик)
- СМИРНОВ Максим, 2007 г.р., (Карасик)
- РОМАНОВ Константин, 2006 г.р., (Радуга)
- ОГУРЦОВ Арсений, 2007 г.р., (Радуга)
- САСИН Михаил, 2006 г.р., (Радуга)
- КУМИЦКИЙ Олег, 2008 г. р., (Радуга)
- КУДИНА Виктория, 2006 г.р., (Карасик)
- ВЕСЕЛОВА Милена, 2007 г р., (Радуга)
- ТАРАБРИНА Яна, 2005 г.р., (Архимед)
- СОЛНЦЕВА Ульяна, 2008 г.р., (Радуга)
В первый день соревнований ТАРАБРИНА Яна (тренер - Игорь БЕРЕЗУЦКИЙ) на дистанции 100 м. вольным стилем (1;01,81) выполнила норматив "Кандидат в мастера спорта" (КМС).
На третий день соревнований СОЛНЦЕВА Ульяна (тренер - Сергей ЕГОРОВ) на дистанции 100 м. на спине (1;13,07) выполнила норматив I спортивного разряда.
Призёрами Чемпионата Московской области 2023 г. стали:
- ВЕСЕЛОВА Милена на дистанции 100 м. на спине стала серебряным призёром (1;08,36), это лучший результат спортсменки.
- РОМАНОВ Константин стал бронзовым призёром на дистанции 400 м. в/с (4;17.93).
- Команда юношей в составе: РОМАНОВ Константин, САСИН Михаил, ЛУКУТКИН Егор и ЦАРЬКОВ Егор в эстафетном плавании 4х200 м. вольным стилем и результатом (8;07,32) завоевали серебро.
Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров: Сергея ЕГОРОВА, Игоря БЕРЕЗУЦКОГО и Геннадия РОССОМАГИНА.