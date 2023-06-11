Команда спортшколы "Дубна" успешно выступила на Чемпионате Московской области по плаванию

воскресенье, 11 июня 2023 | 12:56     114
2-5 июня 2023 г. в городе Раменское (СОК "Сатурн" имени В.Н. Степанова, бассейн 50 метров) состоялся летний Чемпионат Московской области по плаванию.

В соревнованиях приняли участие около 500 сильнейших спортсменов области.

Команду СШ "Дубна" на Чемпионате представляли 12 пловцов:

  1. ЦАРЬКОВ Егор,2007 г.р., (Карасик)
  2. ЛУКУТКИН Егор, 2007 г.р., (Карасик)
  3. ЕГОРОВ Сергей, 2008 г.р., (Карасик)
  4. СМИРНОВ Максим, 2007 г.р., (Карасик)
  5. РОМАНОВ Константин, 2006 г.р., (Радуга)
  6. ОГУРЦОВ Арсений, 2007 г.р., (Радуга)
  7. САСИН Михаил, 2006 г.р., (Радуга)
  8. КУМИЦКИЙ Олег, 2008 г. р., (Радуга)
  9. КУДИНА Виктория, 2006 г.р., (Карасик)
  10. ВЕСЕЛОВА Милена, 2007 г р., (Радуга)
  11. ТАРАБРИНА Яна, 2005 г.р., (Архимед)
  12. СОЛНЦЕВА Ульяна, 2008 г.р., (Радуга)

В первый день соревнований ТАРАБРИНА Яна (тренер - Игорь БЕРЕЗУЦКИЙ) на дистанции 100 м. вольным стилем (1;01,81) выполнила норматив "Кандидат в мастера спорта" (КМС).

На третий день соревнований СОЛНЦЕВА Ульяна (тренер - Сергей ЕГОРОВ) на дистанции 100 м. на спине (1;13,07) выполнила норматив I спортивного разряда.

Призёрами Чемпионата Московской области 2023 г. стали:

  • ВЕСЕЛОВА Милена на дистанции 100 м. на спине стала серебряным призёром (1;08,36), это лучший результат спортсменки.
  • РОМАНОВ Константин стал бронзовым призёром на дистанции 400 м. в/с (4;17.93).
  • Команда юношей в составе: РОМАНОВ Константин, САСИН Михаил, ЛУКУТКИН Егор и ЦАРЬКОВ Егор в эстафетном плавании 4х200 м. вольным стилем и результатом (8;07,32) завоевали серебро.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров: Сергея ЕГОРОВА, Игоря БЕРЕЗУЦКОГО и Геннадия РОССОМАГИНА.

Тэги: 
соревнования
спорт
соотечественники
Источник:
СШ "Дубна"
Читать в
Оставить отзыв в
 
06.06.2023 | 18:50    318
В Дубне состоялся турнир дивизиона Дмитрия Живоглядова в рамках XV международного фестиваля «Большие звезды светят малым»
Соревнования собрали 16 команд из Дубны, Твери, Кимр, Талдома, Рогачёво и Калязина. Участвовали ребята 2014 и 2015 годов рождения.
Фото с турнира 2022 года
30.05.2023 | 15:11    329
Турнир рыболовов «Трофей Дубны» пройдет на Московском море
«Трофей Дубны» - уникальный лодочный спиннинговый турнир, где имеет значение только размер пойманной рыбы. В зачёте в каждом из туров - только один самый крупный судак.
31.05.2023 | 15:57    280
Футболист из Дубны сменит клубную прописку летом
Известный российский футболист Дмитрий Живоглядов, родившийся в Дубне, с высокой вероятностью покинет московский «Локомотив» в ближайшее трансферное окно.