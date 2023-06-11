Команда спортшколы "Дубна" успешно выступила на Чемпионате Московской области по плаванию

В соревнованиях приняли участие около 500 сильнейших спортсменов области.

Команду СШ "Дубна" на Чемпионате представляли 12 пловцов:

ЦАРЬКОВ Егор,2007 г.р., (Карасик) ЛУКУТКИН Егор, 2007 г.р., (Карасик) ЕГОРОВ Сергей, 2008 г.р., (Карасик) СМИРНОВ Максим, 2007 г.р., (Карасик) РОМАНОВ Константин, 2006 г.р., (Радуга) ОГУРЦОВ Арсений, 2007 г.р., (Радуга) САСИН Михаил, 2006 г.р., (Радуга) КУМИЦКИЙ Олег, 2008 г. р., (Радуга) КУДИНА Виктория, 2006 г.р., (Карасик) ВЕСЕЛОВА Милена, 2007 г р., (Радуга) ТАРАБРИНА Яна, 2005 г.р., (Архимед) СОЛНЦЕВА Ульяна, 2008 г.р., (Радуга)

В первый день соревнований ТАРАБРИНА Яна (тренер - Игорь БЕРЕЗУЦКИЙ) на дистанции 100 м. вольным стилем (1;01,81) выполнила норматив "Кандидат в мастера спорта" (КМС).

На третий день соревнований СОЛНЦЕВА Ульяна (тренер - Сергей ЕГОРОВ) на дистанции 100 м. на спине (1;13,07) выполнила норматив I спортивного разряда.

Призёрами Чемпионата Московской области 2023 г. стали:

ВЕСЕЛОВА Милена на дистанции 100 м. на спине стала серебряным призёром (1;08,36), это лучший результат спортсменки.

РОМАНОВ Константин стал бронзовым призёром на дистанции 400 м. в/с (4;17.93).

Команда юношей в составе: РОМАНОВ Константин, САСИН Михаил, ЛУКУТКИН Егор и ЦАРЬКОВ Егор в эстафетном плавании 4х200 м. вольным стилем и результатом (8;07,32) завоевали серебро.

Поздравляем спортсменов, их родителей и тренеров: Сергея ЕГОРОВА, Игоря БЕРЕЗУЦКОГО и Геннадия РОССОМАГИНА.