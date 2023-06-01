Канада станет первой страной в мире, где предупреждения о вреде курения будут печатать на каждой сигарете

четверг, 01 июня 2023 | 23:35     68
Об этом официально объявили в Правительстве страны.

«Новые правила являются частью постоянных усилий правительства Канады, направленных на то, чтобы помочь курильщикам бросить курить, защитить молодежь и людей, не употребляющих табак, от никотиновой зависимости, а также еще больше снизить привлекательность табака. Маркировка отдельных сигарет сделает практически невозможным полностью избежать предупреждений о вреде для здоровья», — сообщила пресс-служба Правительства.

Новые правила вступят в силу 1 августа 2023 года и будут вводиться поэтапно: к концу апреля 2024 года на табачных изделиях появятся новые предупреждения о вреде курения, к июлю предупреждения начнут печатать на сигаретах увеличенного размера, а к апрелю 2025 года — на обычных сигаретах.

Примеры надписей на сигаретах: «Табачный дым вредит детям», «Сигареты вызывают рак», «Яд в каждой затяжке».

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