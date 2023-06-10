Как Эстония продолжает героически бороться против русской культуры

8 июня израильские художники Тэнно Пент Соостер и Сергей Буньков получили уведомление от администрации Национального музея Эстонии об отмене их выставки, которая должна была пройти в Тарту весной 2024 года.

В официальном письме сказано:

"К сожалению, мы вынуждены сообщить, что нынешняя международная обстановка не позволяет нам организовывать выставки с лицами, которые определяют себя как русские художники, независимо от их гражданства. Такое сотрудничество запрещает наше государство. Когда мы отправили вам приглашение в 2022 году, мы надеялись, что война в Украине закончится, но на данный момент признаков этого нет. Нам очень жаль, надеемся, что мы сможем поработать вместе в будущем".

В Тарту Соостер и Буньков планировали представить 22 офорта ивритского алфавита, каждый из которых 3D-анимирован. Идея выставки – показать ивритские буквы по-новому, посредством неожиданных символов и ассоциаций.

"Тарту выбран в 2024 культурной столицей Евросоюза, поэтому планировалась европейская премьера", – поясняет Сергей Буньков.

Летом 2022 года Национальный Музей Эстонии прислал письма, подтверждающие, что выставка состоится в марте 2024 года и назвал ее значительным событием. Теперь выставка отменена по причине, которая вызывает недоумение у израильских художников.

"Мы подавлены и находимся в состоянии смятения. Год подготовки к выставке выглядит теперь пустой тратой времени. Мне кажется, что это – "охота на ведьм" и решение, которое было принято по признаку "русской" фамилии одного из авторов", - говорит Сергей Буньков.

Сергей Буньков подчеркнул, что ни он, ни Тэнно Пент Соостер нигде и никогда не позиционировали себя как "русские художники", оба автора – художники израильские. А отец Тэнно - Юло Ильмар Соостер - признан в Эстонии классиком и одним из крупнейших представителей "неофициального" искусства советского периода.

"Это не справедливо по отношению к израильским художникам. Я чувствую разочарование в культуре, которой политика диктует свои условия", - заявил Тэнно Пент Соостер.

Отметим, что некоторые работы из серии "Буквы ивритского алфавита Соостера и Бунькова" выставлялись в 2022 году в украинских городах Умань и Херсон (сразу после их возвращения в состав Украины), а также в музее Галагана в Чернигове. В настоящее время художники Соостер и Буньков ведут переговоры о презентации выставки в Музее современного искусства в Киеве. Судя по всему, в столицу Украины будут отправлены офорты, которые были напечатаны для Тарту.