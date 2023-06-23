Излишне добрая продавщица из Дубны осуждена за продажу несовершеннолетним алкоголя

пятница, 23 июня 2023 | 17:52 113
Из материалов дела следует, что подсудимая ранее уже была привлечена к административной ответственности за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, с назначением наказания в виде штрафа 30 000 рублей.
Будучи подвергнутой административному наказанию, она повторно продала несовершеннолетнему две бутылки пивного напитка с содержанием алкоголя 6,5 %.
Дубненским городским судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ, ей назначено наказание в виде исправительных работ на срок три месяца с удержанием из заработка 5% в доход государства.