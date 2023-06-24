Из-за санкций сроки реализации мегасайенс-проекта NICA в Дубне переносятся на 2024 год

Одним из ключевых вопросов в докладе о комплексе NICA были сроки завершения сборки и начала испытаний коллайдера.

«Монтаж криомагнитной системы, скорее всего, будет произведен в апреле следующего года – после того, как строительство здания коллайдера будет завершено полностью, – сообщил заместитель начальника ускорительного отделения ЛФВЭ Анатолий Сидорин. – Как только это будет сделано, мы проведем технологический сеанс. В этом случае в следующем году команда ЛФВЭ будет готова к проведению первого сеанса с пучком на коллайдере».

Он также подчеркнул, что в таком сеансе не планируется работа экспериментов или набор статистики, он послужит проверкой всех систем, предназначенных для перевода пучка из Нуклотрона в коллайдер.

Главный инженер ЛФВЭ ОИЯИ Николай Агапов рассказал о развитии инфраструктуры, включая Нуклотрон. Он отметил, что ввиду изменения графика поставки инженерного оборудования, начало строительства Инновационного центра NICA перенесено на начало 2024 года и займет полтора года. Проект центра выполняет Институт уникальных сооружений «Арена».

На завершающем этапе находятся работы по строительству здания коллайдера. Австрийская компания STRABAG, которая выступала генеральным подрядчиком этого проекта с 2015 года, сообщила о невозможности продолжения деятельности в связи с "внешними обстоятельствами". Поэтому в 2023 году будет выбран новый подрядчик. Заключительные испытания инженерных систем нового здания коллайдера запланированы на апрель-май 2024 года. Помимо этого, модернизируется криогенная система.