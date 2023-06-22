Исключительный случай в Подмосковье: Сотрудник московского ГАИ сбил велосипедиста и ударил его ножом

Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота. После чего спокойно поехал дальше.

Потерпевший с места происшествия убежал, а заметившие его прохожие обратились за помощью в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него рану в области живота и ранение печени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Через несколько дней местонахождение злоумышленника было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и ныне он задержан сотрудниками полиции. Как уточнили в московской полиции, речь идет о вольнонаемном сотруднике отдела регистрации столичной ГИБДД. В скором времени "он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке".

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. В отношении обвиняемого суд, с учётом позиции прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2023 года.