Исключительный случай в Подмосковье: Сотрудник московского ГАИ сбил велосипедиста и ударил его ножом

четверг, 22 июня 2023 | 14:53     341
15 июня 2023 года 42-летний Роман Стрелков, двигаясь на своем автомобиле по дороге в с. Косяково г.о. Воскресенск, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с велосипедистом.

Разозлившись, что в результате столкновения повреждено лобовое стекло автомобиля, он ударил велосипедиста перочинным ножом в область живота. После чего спокойно поехал дальше.

Потерпевший с места происшествия убежал, а заметившие его прохожие обратились за помощью в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у него рану в области живота и ранение печени, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Через несколько дней местонахождение злоумышленника было установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий и ныне он задержан сотрудниками полиции. Как уточнили в московской полиции, речь идет о вольнонаемном сотруднике отдела регистрации столичной ГИБДД. В скором времени "он будет уволен и понесет наказание в установленном законом порядке".

СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступнику грозит до 10 лет тюрьмы. В отношении обвиняемого суд, с учётом позиции прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа 2023 года.

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