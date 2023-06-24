Губернатор Тверской области Игорь Руденя уже к вечеру решился высказаться о мятеже Пригожина

суббота, 24 июня 2023 | 18:55     202
Текст его сообщения приводит Telegram-канал Пул69.

Игорь Руденя:

"В ЧВК Вагнер много настоящих патриотов своей Родины и верных сторонников Президента Российской Федерации, среди которых есть жители Тверской области. Сегодня некоторые командиры обманули Вас и повели по пути предательства страны и участия в вооруженном мятеже.

Обращаюсь к вам, одумайтесь и прекратите противоправные действия и братоубийственное преступление.

Предательские мятежи никогда не достигали своих целей. 
Евгению Пригожину, после такого предательства против России и её народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго".

Пикантный момент: с 1989 года по 1991 год Игорь Руденя служил в Главном управлении МВД по городу Москве, а "предатель страны" Борис Карлович Пуго с 1 декабря 1990 года был в это же время Министром внутренних дел СССР и его начальником.

Тэги: 
Игорь Руденя
Евгений Пригожин
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Источник:
Пул69
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