Губернатор Тверской области Игорь Руденя уже к вечеру решился высказаться о мятеже Пригожина

Игорь Руденя:

"В ЧВК Вагнер много настоящих патриотов своей Родины и верных сторонников Президента Российской Федерации, среди которых есть жители Тверской области. Сегодня некоторые командиры обманули Вас и повели по пути предательства страны и участия в вооруженном мятеже.

Обращаюсь к вам, одумайтесь и прекратите противоправные действия и братоубийственное преступление.

Предательские мятежи никогда не достигали своих целей.

Евгению Пригожину, после такого предательства против России и её народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго".