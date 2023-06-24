Губернатор Тверской области Игорь Руденя уже к вечеру решился высказаться о мятеже Пригожина

Игорь Руденя:
"В ЧВК Вагнер много настоящих патриотов своей Родины и верных сторонников Президента Российской Федерации, среди которых есть жители Тверской области. Сегодня некоторые командиры обманули Вас и повели по пути предательства страны и участия в вооруженном мятеже.
Обращаюсь к вам, одумайтесь и прекратите противоправные действия и братоубийственное преступление.
Предательские мятежи никогда не достигали своих целей.
Евгению Пригожину, после такого предательства против России и её народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго".
Пикантный момент: с 1989 года по 1991 год Игорь Руденя служил в Главном управлении МВД по городу Москве, а "предатель страны" Борис Карлович Пуго с 1 декабря 1990 года был в это же время Министром внутренних дел СССР и его начальником.