Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, запрещающий менять пол человека

Также запрещено менять гендерный маркер в документах, как следует из трансляции с заседания.

Поправки предусматривают запрет на проведение операций, "направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и(или) вторичных половых признаков другого пола". Исключение сделано для случаев, связанных с лечением "врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей", – такие операции можно будет проводить по решению врачебной комиссии и только в государственных клиниках.

Органам ЗАГСа запретят исправлять гендерный маркер в паспорте, если человек получил от медицинской организации документ об изменении пола.

Авторами законопроекта выступили 400 депутатов, в частности: спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, глава КПРФ Геннадий Зюганов, зампреды Госдумы Петр Толстой и Владислав Даванков, единороссы Ирина Яровая и Сергей Неверов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на стратегию нацбезопасности России и закон "Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".