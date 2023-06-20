Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

вторник, 20 июня 2023 | 21:44     243
В Госдуме РФ приняли в третьем и последнем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают ответственность за незаконное применение иностранных мессенджеров.

Должностные лица могут получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщается на сайте Госдумы. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

В поправках идет речь о применении мессенджеров для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания и прочем.

В отдельных случаях по закону нельзя использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных и финансовой информации.

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Карикатура: Алексей Меринов
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