Госдума приняла закон о штрафах за использование зарубежных мессенджеров госслужащими

Должностные лица могут получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, сообщается на сайте Госдумы. Юридическим лицам грозит штраф от 100 тыс. до 700 тыс. рублей.

В поправках идет речь о применении мессенджеров для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания и прочем.

В отдельных случаях по закону нельзя использовать иностранные мессенджеры для передачи персональных данных и финансовой информации.