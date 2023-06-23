Главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов удостоен звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области»

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поздравил медработников области с профессиональным праздником, поблагодарил за нелегкий труд и вручил награды. Звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» удостоен главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов.

Получая высокую награду, Игорь Викторович поблагодарил за поддержку губернатора Андрея Воробьева, первого заместителя председателя Правительства Светлану Стригункову и министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка.

"В здравоохранении, как и в любой другой области деятельности, нужна командная работа, поэтому считаю, что эта награда – заслуга всего коллектива. Уверен, что перемены, которые уже сейчас происходят в нашей больнице, – к лучшему. Поздравляю Игоря Викторовича и весь коллектив Дубненской городской больницы с заслуженной наградой! Желаю нашим медикам здоровья и новых профессиональных успехов", - прокомментировал событие ВРИП главы Дубны Максим Тихомиров.