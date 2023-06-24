Где сейчас Владимир Путин? Самолёт президентского специального лётного отряда «Россия» ТУ-214ПУ вылетел из Внуково в сторону Санкт-Петербурга

суббота, 24 июня 2023 | 15:54     6243
«ПУ» в названии самолёта означает, что на нем установлен пункт управления — та самая «красная кнопка».

Над Тверью у президентского борта отключились транспондеры. Вероятно, не хотят показывать, куда летит борт. Также это может свидетельствовать о том, что борт направлялся на военный аэродром "Хотилово-2" возле резиденции "Валдай" в 20 км от города Валдай Новгородской области.

На время КТО и в связи с угрозой захвата Москвы ЧВК "Вагнер", органы госуправления могут перевести в Санкт-Петербург. Ряд высокопоставленных чиновников уже в северной столице. В частности, на flightradar24 был замечен самолет премьер-министра Михаила Мишустина.

Президент РФ Владимир Путин работает в субботу в Кремле, тем не менее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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