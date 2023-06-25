Евгений Пригожин снова хороший? На маркетплейсы возвращаются товары с символикой ЧВК "Вагнера"

воскресенье, 25 июня 2023 | 11:15     303
На Wildberries вновь появилась в продаже товары с символикой ЧВК «Вагнер».

В ассортименте аксессуаров в продаже — нашивки, флаги, наклейки и другие товары. Однако другие маркетплейсы пока ещё сомневаются и не спешат возвращать символику «музыкантов» в продажу — нередко, эти товары скрыты с витрины и при поиске система выдает сообщение «Товар удален по жалобам пользователей». Ozon честно выдает ошибку "Произошла ошибка!", «Яндекс. Маркет» - толерантно-юмористическое "Что-то пошло не так" в стиле Президента РФ Владимира Путина.

Напоминаем, в субботу, 24 июня, Wildberries сообщил о срочном удалении с площадки товаров с символикой ЧВК "Вагнер".

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24.06.2023 | 22:24    614
Тэги: 
шоппинг
Источник:
РИА Новости
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