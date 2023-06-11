Евгений Пригожин: ЧВК “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, который обязал все "добровольческие отряды" до 1 июля подписать контракт с Минобороны.

«ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями», — высказался по вышеуказанному поводу Евгений Пригожин.

Он обосновал свою позицию тем, что приказы Минобороны распространяются только на сотрудников ведомства: