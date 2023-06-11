Евгений Пригожин: ЧВК “Вагнер” не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу

воскресенье, 11 июня 2023 | 15:32     274
Евгений Пригожин прокомментировал новый указ главы российского военного ведомства, согласно которому бойцы “добровольческих формирований” обязаны подписать контракт с Минобороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал указ, который обязал все "добровольческие отряды" до 1 июля подписать контракт с Минобороны.

«ЧВК „Вагнер“ органично встроена в общую систему, ЧВК „Вагнер“ согласует с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективностью большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями», — высказался по вышеуказанному поводу Евгений Пригожин.

Он обосновал свою позицию тем, что приказы Минобороны распространяются только на сотрудников ведомства:

«Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК „Вагнер“ не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу».

Тэги: 
закон
Евгений Пригожин
Минобороны
Источник:
Baza
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