Евгений Пригожин: Цена бунта

воскресенье, 25 июня 2023 | 14:56     1057
Информация о потерях Минобороны РФ во время "мятежа Пригожина" из открытых источников. Само Министерство обороны свои потери не комментирует.

Как сообщает Baza, во время мятежа бойцы ЧВК "Вагнер" сбили как минимум два боевых вертолета и один самолет Минобороны. Первый вертолёт был сбит во время боестолкновения у села Елизаветовка Павловского района региона около 5 утра 24 июня. Все три члена экипажа были спасены. Второй вертолёт подбили у села Филоново Богучарского района около 9 утра.

Ещё через час в районе села Кантемировка был сбит и самолёт. По данным Baza, ракета была запущена с объездной трассы Воронеж–Луганск. По предварительным сведениям, в результате падения самолёта погибли 4 человека — трое погибших были в самом самолёте, а ещё один член экипажа успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся.

Близкий к Минобороны Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что 24 июня погибли более 20 летчиков, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов. По данным канала, речь идет о семи вертолетах и самолетах.

Издание Readovka пишет о 15 погибших, среди которых восемь человек, находившихся на борту Ил-18.

Telegram-канал Fightbomber объявил о 13 погибших.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что под Воронежем ЧВК "Вагнер" сбили Ил-22, на борту которого находились десять человек. По ее словам, Пригожин на вопрос о самолете якобы ответил, что "дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал". Куксенкова также заявила, что основатель ЧВК согласился выплатить 50 млн рублей компенсации родственникам погибших летчиков.

Всего, по информации военкоров, за минувший день потерпели крушение 6 вертолётов и 1 самолёт.

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила примерно 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Министерство обороны РФ не комментирует свои потери.

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