Евгений Пригожин: Цена бунта

Как сообщает Baza, во время мятежа бойцы ЧВК "Вагнер" сбили как минимум два боевых вертолета и один самолет Минобороны. Первый вертолёт был сбит во время боестолкновения у села Елизаветовка Павловского района региона около 5 утра 24 июня. Все три члена экипажа были спасены. Второй вертолёт подбили у села Филоново Богучарского района около 9 утра.

Ещё через час в районе села Кантемировка был сбит и самолёт. По данным Baza, ракета была запущена с объездной трассы Воронеж–Луганск. По предварительным сведениям, в результате падения самолёта погибли 4 человека — трое погибших были в самом самолёте, а ещё один член экипажа успел выпрыгнуть, но его парашют не раскрылся.

Близкий к Минобороны Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что 24 июня погибли более 20 летчиков, которые находились на бортах сбитых самолетов и вертолетов. По данным канала, речь идет о семи вертолетах и самолетах.

Издание Readovka пишет о 15 погибших, среди которых восемь человек, находившихся на борту Ил-18.

Telegram-канал Fightbomber объявил о 13 погибших.

Корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова утверждает, что под Воронежем ЧВК "Вагнер" сбили Ил-22, на борту которого находились десять человек. По ее словам, Пригожин на вопрос о самолете якобы ответил, что "дурак пэвэошник в колонне все взлетающее сбивал". Куксенкова также заявила, что основатель ЧВК согласился выплатить 50 млн рублей компенсации родственникам погибших летчиков.

Всего, по информации военкоров, за минувший день потерпели крушение 6 вертолётов и 1 самолёт.

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила примерно 10 тысяч квадратных метров дорожного полотна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Министерство обороны РФ не комментирует свои потери.