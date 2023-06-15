Энергетики срочно заменили оборудование подстанции Медико-санитарной части № 9 в Дубне

Энергетики заменили в трансформаторной подстанции рубильники-распределители с предохранителем, оснащенным боковым смещенным приводом, на автоматические выключатели - коммутационные аппараты, предназначенные для защиты электрической сети от коротких замыканий и перегрузок. Таким образом, возможные технарушения не повлияют на работу дорогостоящего медицинского оборудования.

Рентгеновский аппарат, применяемый для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы, был установлен в сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА, открывшемся в Дубне в мае. Трансформаторная подстанция обеспечивает электроснабжение всех зданий медико-санитарной части.