Энергетики срочно заменили оборудование подстанции Медико-санитарной части № 9 в Дубне

четверг, 15 июня 2023 | 20:32     71
Специалисты «Мособлэнерго» в оперативном режиме провели работы по замене оборудования трансформаторной подстанции для надежного электроснабжения ангиографа, который установили в сосудистом центре ФБУЗ Медико-санитарной части № 9 ФМБА России в Дубне.

Энергетики заменили в трансформаторной подстанции рубильники-распределители с предохранителем, оснащенным боковым смещенным приводом, на автоматические выключатели - коммутационные аппараты, предназначенные для защиты электрической сети от коротких замыканий и перегрузок. Таким образом, возможные технарушения не повлияют на работу дорогостоящего медицинского оборудования.

Рентгеновский аппарат, применяемый для обследования и лечения сердечно-сосудистой системы, был установлен в сосудистом центре ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА, открывшемся в Дубне в мае. Трансформаторная подстанция обеспечивает электроснабжение всех зданий медико-санитарной части.

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