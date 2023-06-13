Энергетики повысили надежность электроснабжения в Институтской части Дубны

вторник, 13 июня 2023 | 15:20 116
Энергетики провели ремонтные работы на подстанции, обеспечивающей электроэнергией центральную котельную Объединенного института ядерных исследований, стадион «Наука», а также жилые дома, расположенные в этом районе города.
В трансформаторной подстанции, расположенной на улице Молодежной, специалисты «Мособлэнерго» заменили трансформатор мощностью 560 кВА на современный мощностью 630 кВА.
Мероприятия выполнялись в рамках программы капитального ремонта. В 2023 году запланировано заменить оборудование в 213 подстанциях, обслуживаемых филиалами «Мособлэнерго».