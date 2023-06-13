Энергетики повысили надежность электроснабжения в Институтской части Дубны

Ольга Строгова - выпускница 11 "А" класса дубненской гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова, получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

Ольга Строгова - выпускница 11 "А" класса дубненской гимназии №8 им. академика Н.Н. Боголюбова, получила 100 баллов на ЕГЭ по литературе.

01.06.2023 | 20:35

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