Два новых резидента ОЭЗ «Дубна» инвестируют в свои проекты около 4 млрд рублей

Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области одобрил проекты двух компаний, которые уже через два года на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» намерены построить собственные научно-производственные комплексы и начать выпуск высокотехнологичной продукции. Заседание совета прошло под председательством заместителя министра инвестиций и инноваций Московской области Юлии Бариновой.

АО «ФАБ РАССВЕТ» в создание современного завода по производству оборудования систем связи и абонентских систем намерено вложить 3 565 млн рублей и создать более 300 рабочих мест. Под строительство объекта площадью 32 000 кв. м компании выделен земельный участок в 6 га. Ввод его первой очереди (13 000 кв. м) намечен на 2025 год.

ООО «АТОН» на территории ОЭЗ в Дубне планирует создать современное высокотехнологичное производство инновационных товаров и оборудования для сельского хозяйства и садоводства. Основной продукцией компании станут инновационные системы капельного орошения и комплектующие к ним.

Кроме того, что автоматический полив при помощи систем капельного орошения наиболее экономичен и эффективен, среди преимуществ новой продукции «АТОН» стоит отметить регулируемую пропускную способность, самоочищение, высокую гибкость и прочность. Системы экологичны, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и химическим воздействиям. Они снабжены интеллектуальным, сенсорным управлением, также возможна их интеграция с умными системами домашней автоматизации. В такой продукции сегодня заинтересованы фермеры и сельскохозяйственные предприятия, садоводы и огородники, ландшафтные дизайнеры, владельцы коммерческих участков и парков, жилых домов и загородных участков.

Для реализации проекта компания планирует построить в ОЭЗ научно-производственный комплекс общей площадью не менее 5 300 кв. м и создать порядка 120 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составят 430 млн рублей.