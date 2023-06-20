Дубна — столица российской поэтической миниатюры

вторник, 20 июня 2023 | 17:09     182
17 июня в Дубне в ДК «Октябрь» прошла торжественная программа «Дубна — столица российской поэтической миниатюры».

В ходе встречи были награждены участники городского конкурса хайку, авторы книг — признанные мастера слова. Награждение проводил член правления Союза писателей России, председатель Московской областной организации Союза писателей России, президент Российской ассоциации мастеров поэтической миниатюры Сергей Антипов — он также выступил одним из инициаторов мероприятия.

«Наконец-то свершилось событие, которое мы готовили не один год. В Дубне сосредоточено много мастеров поэтической миниатюры — не знаю чем это объяснить, но это действительно так», - отметил Сергей Антипов.

Он также упомянул, что администрация города поддержала инициативу проекта и обещала оказывать всестороннюю поддержку.

«Мы с вами живем в очень многогранном разноплановом городе, и сегодня открывается еще одна грань нашего наукограда. Может быть, это пока не очень популярное направление в городе, но я думаю, что благодаря таким проектам поэтическая миниатюра в Дубне получит более широкие крылья», - подчеркнула начальник Отдела культуры и туризма администрации округа Татьяна Романенкова.

Среди почетных гостей мероприятия присутствовали Игорь Шевченко, секретарь Союза писателей России, а также Галина Дуткина, президент общероссийской общественной организации «Общество «Россия-Япония».

В ходе торжественной части программы состоялась передача документов об официальном открытии местного отделения общественной организации «Общество «Россия-Япония» в Дубне. Его председателем станет Наталья Рыбникова, организатор фестиваля KatanaFest и встреч в Клубе любителей японской культуры. В Дубне откроется сорок пятое местное отделение организации.

«Меня переполняют восхитительные и удивительные ощущения: это достижение, которого мы, честно признаться, не ожидали. «Общество «Россия-Япония» сами вышли на нас — их представитель посетил наш фестиваль KatanaFest в прошлом году, ему понравилось, и нам предложили открыть местное отделение в Дубне», - рассказала Наталья.

Для Натальи состоялось ещё одно знаковое событие: Сергей Антипов наградил ее медалью «Козьма Минин — Спаситель Отечества».

Местное отделение организации «Общество «Россия-Япония» будет проводить в Дубне мероприятия, связанные с японской культурой. Одно из самых значимых — седьмой фестиваль японской культуры KatanaFest, который пройдет в сентябре этого года.

Тэги: 
Дубна
культура
Источник:
Арина Кузнецова
Читать в
Оставить отзыв в
 
20.06.2023 | 14:01    241
В Дубне построили комплекс по производству систем безопасности с использованием энергии солнца и ветра
Завершен второй этап строительства площадки НПК «Дедал» - резидента особой экономической зоны «Дубна».
Изображение носит ознакомительный характер
13.06.2023 | 15:20    301
Энергетики повысили надежность электроснабжения в Институтской части Дубны
Энергетики провели ремонтные работы на подстанции, обеспечивающей электроэнергией центральную котельную Объединенного института ядерных исследований, стадион «Наука», а также жилые дома, расположенные в этом районе города.
17.06.2023 | 12:44    430
18 июня - день медицинского работника
Накануне Дня медицинского работника 18 июня, сотрудники управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поздравили своего партнера – коллектив Медико-санитарной части №9 ФМБА России с профессиональным праздником.