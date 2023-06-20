Дубна — столица российской поэтической миниатюры

В ходе торжественной части программы состоялась передача документов об официальном открытии местного отделения общественной организации «Общество «Россия-Япония» в Дубне. Его председателем станет Наталья Рыбникова, организатор фестиваля KatanaFest и встреч в Клубе любителей японской культуры. В Дубне откроется сорок пятое местное отделение организации.

«Меня переполняют восхитительные и удивительные ощущения: это достижение, которого мы, честно признаться, не ожидали. «Общество «Россия-Япония» сами вышли на нас — их представитель посетил наш фестиваль KatanaFest в прошлом году, ему понравилось, и нам предложили открыть местное отделение в Дубне», - рассказала Наталья.

Для Натальи состоялось ещё одно знаковое событие: Сергей Антипов наградил ее медалью «Козьма Минин — Спаситель Отечества».

Местное отделение организации «Общество «Россия-Япония» будет проводить в Дубне мероприятия, связанные с японской культурой. Одно из самых значимых — седьмой фестиваль японской культуры KatanaFest, который пройдет в сентябре этого года.