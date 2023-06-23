Дубна и Китай наращивают взаимодействие в области научных исследований

На встрече стороны обсудили практические шаги по исполнению четырехстороннего Протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных исследований, в частности, реализацию мегасайенс-проекта NICA и других флагманских крупномасштабных проектов институтов обеих стран.

Напомним, что четырехсторонний Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук был подписан 21 марта 2023 года в рамках визита в Россию Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.