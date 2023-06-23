Дубна и Китай наращивают взаимодействие в области научных исследований

пятница, 23 июня 2023 | 19:27     114
15 июня в Пекине состоялось очередное, 14-е заседание Российско-Китайской рабочей группы по высоким технологиям и инновациям. По приглашению российской стороны в работе этого совещания принял участие представитель ОИЯИ, заместитель руководителя Департамента организационной деятельности Алексей Жемчугов.

На встрече стороны обсудили практические шаги по исполнению четырехстороннего Протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных исследований, в частности, реализацию мегасайенс-проекта NICA и других флагманских крупномасштабных проектов институтов обеих стран.

Напомним, что четырехсторонний Протокол между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук был подписан 21 марта 2023 года в рамках визита в Россию Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

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