ДТП в Кимрах на Савёловском мосту через Волгу

понедельник, 05 июня 2023 | 18:59     222
4 июня около 20:00 в Кимрах на съезде с Савёловского моста произошло ДТП.

Легковой автомобиль несся с превышением скорости и, в попытке обогнать грузовик с прицепом, ударился о дорожное ограждение. После удара автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги, где он получил еще один удар о бордюр моста и перевернулся.

По сообщениям очевидцев, автомобилем управлял молодой человек, в салоне находились пассажиры. Одного из них эвакуировали без сознания.

На место происшествия выдвигались три автомобиля скорой помощи.

Тэги: 
Кимры
ДТП
Читать в
Оставить отзыв в
 
01.06.2023 | 21:27    326
ДТП с участием двух иномарок на трассе Дубна-Кимры-Горицы
Инцидент произошел 1 июня около 10:00 на перекрестке Соболево-Демидовка дороги Р-116 Дубна-Кимры-Горицы.
03.06.2023 | 20:11    315
ДТП с иномаркой в Кимрском районе
3 июня 2023 года около 7:00 утра на 79 км автодороги Рождествено - 1-е Мая - Ильинское Кимрского района Datsun on-DO вылетел в кювет и опрокинулся.
Момент перед столкновением
29.05.2023 | 20:36    318
ДТП в Кимрах с участием иномарки и квадроцикла
Инцидент произошёл 28 мая в городе Кимры. Легковой автомобиль Peugeot на большой скорости сбил квадроцикл, на котором, помимо водителя, находился пассажир. У квадроцикла была "Главная дорога".