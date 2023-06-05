ДТП в Кимрах на Савёловском мосту через Волгу

понедельник, 05 июня 2023 | 18:59 222
4 июня около 20:00 в Кимрах на съезде с Савёловского моста произошло ДТП.
Легковой автомобиль несся с превышением скорости и, в попытке обогнать грузовик с прицепом, ударился о дорожное ограждение. После удара автомобиль отбросило на противоположную сторону дороги, где он получил еще один удар о бордюр моста и перевернулся.
По сообщениям очевидцев, автомобилем управлял молодой человек, в салоне находились пассажиры. Одного из них эвакуировали без сознания.
На место происшествия выдвигались три автомобиля скорой помощи.