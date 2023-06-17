Доцент Университета "Дубна" Сона Бунина участвует в исследовании доктринального права

суббота, 17 июня 2023 | 12:59     186
В январе 2023 года доцент Кафедры юриспруденции Университета "Дубна", к.ю.н. Сона Бунина за свой вклад в разработку теории правовой доктрины была приглашена в исследовательскую группу Клуба правовой доктрины.

Группу возглавляет автор ряда действующих законов РФ, аккредитованный эксперт по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Минюста России, главный редактор журнала «Право и современные государства», профессор, д.ю.н. Светлана Бошно.

В настоящее время члены группы завершили первый этап исследования «Доктрина: понятия и подходы», на котором рассматривались основные категории: правовая доктрина, доктрина-форма и доктрина-персона.

Итоги исследовательской работы будут опубликованы в журнале «Право и современные государства», включенном в перечень рецензируемых изданий ВАК.

Сона Бунина преподает дисциплину «Теория государства и права» у студентов направления «Юриспруденция» Университета «Дубна» с 2005 года, являетcя автором научных работ и двух учебных пособий по данному предмету.

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