Доцент Университета "Дубна" Сона Бунина участвует в исследовании доктринального права

Группу возглавляет автор ряда действующих законов РФ, аккредитованный эксперт по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов Минюста России, главный редактор журнала «Право и современные государства», профессор, д.ю.н. Светлана Бошно.

В настоящее время члены группы завершили первый этап исследования «Доктрина: понятия и подходы», на котором рассматривались основные категории: правовая доктрина, доктрина-форма и доктрина-персона.

Итоги исследовательской работы будут опубликованы в журнале «Право и современные государства», включенном в перечень рецензируемых изданий ВАК.

Сона Бунина преподает дисциплину «Теория государства и права» у студентов направления «Юриспруденция» Университета «Дубна» с 2005 года, являетcя автором научных работ и двух учебных пособий по данному предмету.