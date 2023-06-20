Делегация из города Кимры прибыла в Нижний Новгород для обмена опытом сохранения исторической архитектуры

Также гости побывали на экскурсии по историческим кварталам Нижнего Новгорода.

«Кимры — маленький город с большим количеством уникальных деревянных зданий. Мы знаем, что в Нижегородской области есть серьезный положительный опыт в сфере работы с исторической средой. Мы хотим, чтобы руководство региона, команда „АСИРИС“ подсказали нам, какие конкретные шаги можно делать в этом направлении. Нижегородской области удается самое сложное — совместить интересы бизнеса и общественности, что и позволяет успешно сохранять культуру и историю. Мы увидели „Заповедные кварталы“ — это качественно реализованный проект, огромный результат!» — отметил глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.

Во всех регионах России участники процесса восстановления исторической среды сталкиваются с похожими проблемами, поэтому важно, чтобы опыт Нижегородской области был полезен коллегами из других городов.