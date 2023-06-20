Делегация из города Кимры прибыла в Нижний Новгород для обмена опытом сохранения исторической архитектуры

Кимры – город с большим количеством уникальных деревянных зданий. Здесь существует своё особое направление в архитектуре – «Кимрский деревянный модерн». Поэтому делегация прибыла с вполне конкретным запросом – получить рабочие инструменты сохранения и развития исторической среды.
В рабочей встрече, которая состоялась в "Усадьбе Гусевых", приняли участие глава АНО «АСИРИС» Илья Лагутин, руководитель обособленного подразделения УК «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС» Нина Ершова, министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов и руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед.
За два дня нижегородцы познакомили членов делегации с практиками:
- Рассказали об экосистеме, включающей в себя волонтерские и образовательные программы, создание управляющих компаний для содержания исторических территорий, а также мероприятия по поддержке действующих и потенциальных инвесторов ОКН;
- Представили меры поддержки для участников процесса восстановления исторических зданий, действующие в Нижегородской области;
- Подробно рассказали о развитии агломерации Нижегородской области: глава Института познакомил коллег с системой ГИСОГДН (gisogdno.ru) по получению информации по ОКН региона и их охранным зонам, с принципами комплексного развития территории в Нижегородской области и программой визуализации Нижнего Новгорода «3D-город» (3d-gorod.ru), в которой уже сейчас можно найти такие уникальные восстановленные по архивам объекты как павильоны XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года;
- А «Команда креативных практик» представила гостям лучшие региональные проекты, получившие грантовую поддержку, в сферах архитектуры и дизайна, туризма, просвещения, гастрономии, культуры и искусства. Одним из них стал проект интерактивных экскурсий «Путешествие в Заповедные кварталы».
Также гости побывали на экскурсии по историческим кварталам Нижнего Новгорода.
«Кимры — маленький город с большим количеством уникальных деревянных зданий. Мы знаем, что в Нижегородской области есть серьезный положительный опыт в сфере работы с исторической средой. Мы хотим, чтобы руководство региона, команда „АСИРИС“ подсказали нам, какие конкретные шаги можно делать в этом направлении. Нижегородской области удается самое сложное — совместить интересы бизнеса и общественности, что и позволяет успешно сохранять культуру и историю. Мы увидели „Заповедные кварталы“ — это качественно реализованный проект, огромный результат!» — отметил глава Кимрского муниципального округа Андрей Лукьянов.
Во всех регионах России участники процесса восстановления исторической среды сталкиваются с похожими проблемами, поэтому важно, чтобы опыт Нижегородской области был полезен коллегами из других городов.