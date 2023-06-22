ЧВК "Вагнер" вербует сотрудников для работы в новом качестве - "военной полиции"

На странице ЧВК "Вагнер" в социальной сети "ВКконтакте" 22 июня появилось объявление о наборе бывших сотрудников спецподразделений полиции "имеющих опыт в оперативной работе и задержаниях, и способных выполнять комендантские функции".

Журналисты позвонили по одному из номеров телефона, указанных в объявлении. Вербовщик ЧВК рассказал им, что такие вакансии у наемников появились впервые. Служба будет проходить на занятых РФ территориях Украины.

"Вы должны будете следить, чтобы все соблюдали правила Компании. Смотреть, чтобы не было воров и мародеров, не было избиений, пьянства и так далее. Также [в обязанности] входит оперативная задача выявлять ДРГ [диверсионно-разведывательные группы] и работа, естественно, с ДРГ: допросы, оперативное следствие… [вся] оперативная работа какая есть" , - рассказал он.

При этом сотрудники новой "военной полиции" также должны будут следить за тем, чтобы правила ЧВК "Вагнер" не нарушали другие "добровольцы" и военнослужащие Минобороны РФ. На что, по словам вербовщика, у них "есть полномочия". Выбрать, на каких именно территориях придется служить, нельзя.

Зарплата сотрудника "военной полиции", если верить обещаниям, будет состоять из оклада в 240 тыс. рублей в месяц и "очень хороших" премий.