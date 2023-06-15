ЧВК «Вагнер» больше не будет работать на Украине и, возможно, перебазируется в Мексику

четверг, 15 июня 2023 | 21:49     329
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отряды ЧВК больше не будут работать в зоне специальной военной операции на территории Украины.

«По поводу дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» на Украине. Не уверен, что мы будем работать именно на Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики», - сказал Пригожин.

Также он выразил свое мнение о контрнаступлении ВСН:

"Насколько я понимаю, у Украины наступательный потенциал еще далеко-далеко не исчерпан. И поэтому, как говорят пословицей в России, цыплят по осени считаем. Пройдет месяц-полтора-два, и мы должны будем определиться, достигли они своего результата или нет".

Тэги: 
Евгений Пригожин
#Z
Читать в
Оставить отзыв в
 
08.06.2023 | 03:15    757
Социальные сети подмосковной Дубны подверглись кибератаке
Кибератака на некоторые социальные сети Дубны началась около 00:00 часов.
05.06.2023 | 13:38    381
В Госдуме заявили, что некоторые из целей «спецоперации» потеряли смысл
В «Единой России» начали консультации из-за публичных высказываний члена фракции, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который заявил, что цели «спецоперации» в Украине не были достигнуты, а некоторые из них...
Команда «ОВД-Инфо»
08.06.2023 | 10:21    426
Роскомнадзор в ночь на 8 июня заблокировал сайты «ОВД-Инфо»
Причины блокировки пока не объявлены, говорится в заявлении проекта.