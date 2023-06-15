ЧВК «Вагнер» больше не будет работать на Украине и, возможно, перебазируется в Мексику

четверг, 15 июня 2023 | 21:49 329
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что отряды ЧВК больше не будут работать в зоне специальной военной операции на территории Украины.
«По поводу дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» на Украине. Не уверен, что мы будем работать именно на Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики», - сказал Пригожин.
Также он выразил свое мнение о контрнаступлении ВСН:
"Насколько я понимаю, у Украины наступательный потенциал еще далеко-далеко не исчерпан. И поэтому, как говорят пословицей в России, цыплят по осени считаем. Пройдет месяц-полтора-два, и мы должны будем определиться, достигли они своего результата или нет".