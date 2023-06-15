ЧВК «Вагнер» больше не будет работать на Украине и, возможно, перебазируется в Мексику

«По поводу дальнейшей работы ЧВК «Вагнер» на Украине. Не уверен, что мы будем работать именно на Украине. В качестве троллинга могу сказать о том, что мы собираемся перебазироваться на север Мексики», - сказал Пригожин.

Также он выразил свое мнение о контрнаступлении ВСН: