Через апелляцию к победе: выпускница из Дубны получила высший бал на ЕГЭ по русскому языку

пятница, 23 июня 2023 | 20:24 131
100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получила ученица гимназии №11 города Дубна Екатерина Зуева.
Особое восхищение вызывает тот факт, что высший балл Катя заработала пройдя апелляционные процедуры. В этом ей помогли отличное знание предмета и уверенность в собственном результате.
Екатерина любит русский язык, литературу, углубленно изучает английский язык. Она не раз становилась призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и открытой региональной олимпиады университета «Дубна» по этим предметам. Миру очень нужны люди, которые, несмотря на происходящее вокруг них, имели бы бережное, трепетное, чуткое и ответственное отношение к слову! Екатерина именно такой человек.
Искренние слова благодарности педагогу Светлане Ушковой, которая помогла Кате подготовиться к экзамену!