Через апелляцию к победе: выпускница из Дубны получила высший бал на ЕГЭ по русскому языку

Особое восхищение вызывает тот факт, что высший балл Катя заработала пройдя апелляционные процедуры. В этом ей помогли отличное знание предмета и уверенность в собственном результате.

Екатерина любит русский язык, литературу, углубленно изучает английский язык. Она не раз становилась призёром муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и открытой региональной олимпиады университета «Дубна» по этим предметам. Миру очень нужны люди, которые, несмотря на происходящее вокруг них, имели бы бережное, трепетное, чуткое и ответственное отношение к слову! Екатерина именно такой человек.

Искренние слова благодарности педагогу Светлане Ушковой, которая помогла Кате подготовиться к экзамену!