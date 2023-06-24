Бунт начался в московском СИЗО "Водник" и ряде других тюремных учреждений России

суббота, 24 июня 2023 | 15:22     1304
Общественный совет ФСИН подтвердил информацию о бунте в СИЗО Водник. "Заключенные  начали синхронно стучать в двери камер и кричать", - заявили там.

Издание SOTA выложило аудиозапись, которая, как утверждают журналисты, сделана в СИЗО "Водник". На ней слышны свист и крики людей. В СИЗО «Водник» содержатся, в частности, Владимир Кара-Мурза, а также фигуранты дела «Весны» Валентин Хорошенин и Евгений Затеев.

ВЧК ОГПУ утверждает, что к бунту присоединяется СИЗО «Бутырка». Заключенные массово стучат в стены и двери. В этом изоляторе также содержатся политзаключенные — например, Артем Камардин из «Маяковского дела».

В колониях Владимирской области отключают телевидение и радио, сообщает «Довод» со ссылкой на свои источники. Именно в этом регионе отбывает свой срок Алексей Навальный.

Отключение исправительных учреждений от связи может быть связано с бунтами в СИЗО Москвы и неподтвержденной ситуацией в ИК-2 в Ростове-на-Дону: там, предположительно, еще несколько часов назад на территорию колонии зашел спецназ с БТР.

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