Бориса Гребенщикова наконец-то признали "иноагентом" в России

пятница, 30 июня 2023 | 22:01     183
30 июня Минюст РФ включил в реестр иноагентов культового в СССР и России музыканта Бориса Гребенщикова.

"Осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", — сказано в пояснении ведомства.

Борис Гребенщиков, действительно, большую часть времени живет в Великобритании, переехал туда после начала "спецоперации" РФ в Украине. Участвовал в ряде концертов, сбор от которых пошел на помощь Украине. Ранее на него уже был составлен административный протокол за дискредитацию российской армии.

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