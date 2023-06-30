Бориса Гребенщикова наконец-то признали "иноагентом" в России

"Осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации", — сказано в пояснении ведомства.

Борис Гребенщиков, действительно, большую часть времени живет в Великобритании, переехал туда после начала "спецоперации" РФ в Украине. Участвовал в ряде концертов, сбор от которых пошел на помощь Украине. Ранее на него уже был составлен административный протокол за дискредитацию российской армии.