АвтоЗЭК: АвтоВАЗ намерен привлечь к производству авто заключенных

суббота, 17 июня 2023 | 23:15 157
Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен привлечь к сборке машин россиян, приговоренных к принудительным работам.
Это решение было обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около 4-х тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, пока неизвестно.
«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», — заявил глава компании Максим Соколов.
Он также уточнил, что таким сотрудникам планируется платить зарплату.