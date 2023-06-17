АвтоЗЭК: АвтоВАЗ намерен привлечь к производству авто заключенных

Это решение было обусловлено дефицитом рабочей силы. Всего компания рассчитывает к 2024 году привлечь к производству около 4-х тысяч работников. Сколько из них будет осужденных, пока неизвестно.

«Ну может быть сотни, может быть одна сотня, может быть две сотни», — заявил глава компании Максим Соколов.

Он также уточнил, что таким сотрудникам планируется платить зарплату.