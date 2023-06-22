АО «Центральная пригородная пассажирская компания» получила премию за перевод билетной системы на российское ПО

Билетная система Компании за год обеспечивает проезд более полумиллиарда пассажиров ЦППК и МТППК в 11 регионах страны и относится к объектам критической информационной инфраструктуры. Это значит, что к ней предъявляются повышенные требования по защищенности и независимости от зарубежных компонентов.

Проект миграции билетной системы на российское ПО ЦППК начала в 2022 году совместно с компанией «Программный продукт». Уже сегодня ядро системы, состоящее из более чем 20 компонентов, работает на ОС Астра Линукс. Проект был отмечен экспертами CNews в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте».

Награду получили директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов и исполнительный директор компании «Программный Продукт» Дмитрий Чурсин.

«Наша билетная система создавалась семь лет назад на передовых зарубежных технологиях того времени, и в прошлом году было решено обновить ее основу. Мы решили поддержать российского производителя ПО. Так родился проект миграции на новую, отечественную платформу, — рассказал Игорь Евдокимов. — Учитывая вызовы времени, в компании создана программа проектов по импортозамещению, рассчитанная на 2 года. К этому процессу мы подходим очень взвешенно, так как в нем задействованы и системы, и наши пользователи — а это более 1,5 млн пассажиров в день».

Астра Линукс успешно прошла комплекс испытаний в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России по первому, высочайшему, уровню доверия. Это единственная российская ОС, которая имеет набор сертификатов ФСТЭК России, ФСБ России и Министерства обороны России.

«Работая над ОС Астра Линукс, мы стремимся к тому, чтобы она была не только исключительно надежной и защищенной платформой, но и обладала тем набором функциональных возможностей, который актуален для клиентов, — отметил директор по работе с ключевыми заказчиками ГК «Астра» Андрей Климов. — Мы рады, что ЦППК выбрала именно наш продукт, так как это означает, что безопасность, качество и удобство нашей ОС заслужили доверие одной из крупнейших пригородных железнодорожных компаний страны. Мы продолжим развивать операционную систему, повышать ее производительность и реализовывать другие улучшения, чтобы она соответствовала ожиданиям наших заказчиков. Мы готовы к дальнейшему взаимодействию и укреплению сотрудничества в проектах импортозамещения ЦППК и искренне поздравляем коллег с заслуженной наградой».

Астра Линукс — сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации для стабильных и безопасных ИТ-инфраструктур любого масштаба и бесперебойной обработки информации различной степени конфиденциальности.

АО «Центральная ППК» — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2022 году электропоезда компании перевезли более 541 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. На данный момент в компании работают более 10 000 сотрудников.

ЦППК — перевозчик первых двух линий Московских центральных диаметров (МЦД): «Белорусско-Савеловский» и «Курско-Рижский».