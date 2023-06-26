Администрацию Дмитрова оштрафовали за нарушение правил проведения открытых торгов

Поводом к возбуждению дела послужил факт нарушения антимонопольного законодательства, установленный Управлением по итогам рассмотрения жалобы на действия организатора торгов – Администрации при организации и проведении открытого конкурса на право заключения договора управления многоквартирными домами на территории Дмитровского городского округа Московской области.

В связи с выявленными нарушениями антимонопольного законодательства на Администрацию наложен штраф в размере 20 тыс. рублей.