Администрация Дубны признана виновной за покусы бездомными собаками ребенка

пятница, 23 июня 2023 | 15:57     123
В феврале 2022 года в ОМВД России по г.о. Дубна поступило заявление мед. сестры ГАУЗ МО «Дубненская ГБ» о том, что в приемный покой обратилась несовершеннолетняя девочка с диагнозом «укушенная рана правого бедра».

Ранее Администрацией г.о. Дубна заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий с животными без владельцев. Однако, по закону заключение контракта при отсутствие контроля за его исполнением свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между бездействием Администрации г.о. Дубна и нападением на несовершеннолетнего ребенка безнадзорного животного.

Перенесенные девочкой нравственные страдания негативно сказались на ее психике, в связи с чем прокуратурой города в Дубненский городской суд предъявлено исковое заявление о взыскании с Администрации г.о. Дубна компенсации причиненного морального вреда.

По результатам рассмотрения гражданского дела судом, принято решение о частичном удовлетворении требований, в пользу девочки взыскана компенсация в размере 20 000 рублей.

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