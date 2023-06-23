Администрация Дубны признана виновной за покусы бездомными собаками ребенка

Ранее Администрацией г.о. Дубна заключен муниципальный контракт на оказание услуг по организации мероприятий с животными без владельцев. Однако, по закону заключение контракта при отсутствие контроля за его исполнением свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между бездействием Администрации г.о. Дубна и нападением на несовершеннолетнего ребенка безнадзорного животного.

Перенесенные девочкой нравственные страдания негативно сказались на ее психике, в связи с чем прокуратурой города в Дубненский городской суд предъявлено исковое заявление о взыскании с Администрации г.о. Дубна компенсации причиненного морального вреда.

По результатам рассмотрения гражданского дела судом, принято решение о частичном удовлетворении требований, в пользу девочки взыскана компенсация в размере 20 000 рублей.