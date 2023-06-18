18 июня - день медицинского работника

суббота, 17 июня 2023 | 12:44     258
Накануне Дня медицинского работника 18 июня, сотрудники управляющей компании ОЭЗ «Дубна» поздравили своего партнера – коллектив Медико-санитарной части №9 ФМБА России с профессиональным праздником.

Сегодня в медсанчасти открыты новые отделения с высокотехнологичным оборудованием, появились новые услуги высокого качества, есть всё необходимое для лечения пациентов по множеству специализированных профилей, а главное - здесь трудятся высококвалифицированные специалисты, которые пользуются доверием и уважением дубненцев, в том числе сотрудников технико-внедренческой зоны.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Виктория Халимендик на торжественном собрании коллектива в честь Дня медицинского работника поздравила начальника МСЧ №9 Ирину Ларионову и всех специалистов с праздником, поблагодарила за профессиональное отношение к своему делу, открытие на территории ОЭЗ цифрового здравпункта, который уже начал обслуживать резидентов, пожелала медицинскому учреждению дальнейшего успешного развития.

Медсанчасти от управляющей компании ОЭЗ «Дубна» вручена благодарность за тесное сотрудничество за подписью генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева, а также передан для работы сертификат на приобретение кардиостимулятора временного наружного. На торжественном собрании в адрес сотрудников МСЧ №9 также прозвучало много благодарных слов от представителей администрации г.о. Дубна, ОИЯИ, других организаций наукограда.

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