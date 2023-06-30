100 баллов на ЕГЭ по информатике получил ученик лицея "Дубна" Владислав Литвин

пятница, 30 июня 2023 | 17:52     267
Влад-выпускник IT-класса лицея «Дубна», изучал информатику на профильном уровне. Его наставник - учитель высшей квалификационной категории Ольга Клокова.

Влад - серьезный, целеустремленный человек. Никогда не останавливается на достигнутом. Большой интерес к программированию возник у Влада в процессе занятий робототехникой под руководством Сергея Протасова. Участие и победы во всероссийском ракетостроительном чемпионате "Реактивное движение" в 2020 и 2021 годах стали большим стимулом двигаться дальше в этом направлении.

Сдать ЕГЭ по информатике на 100 баллов было целью Владислава. И вот она достигнута! В планах у Влада продолжить на профессиональном уровне заниматься разработками программного обеспечения.

Тэги: 
Дубна
образование
соотечественники
программирование
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