100 баллов на ЕГЭ по информатике получил ученик лицея "Дубна" Владислав Литвин

пятница, 30 июня 2023 | 17:52 267
Влад-выпускник IT-класса лицея «Дубна», изучал информатику на профильном уровне. Его наставник - учитель высшей квалификационной категории Ольга Клокова.
Влад - серьезный, целеустремленный человек. Никогда не останавливается на достигнутом. Большой интерес к программированию возник у Влада в процессе занятий робототехникой под руководством Сергея Протасова. Участие и победы во всероссийском ракетостроительном чемпионате "Реактивное движение" в 2020 и 2021 годах стали большим стимулом двигаться дальше в этом направлении.
Сдать ЕГЭ по информатике на 100 баллов было целью Владислава. И вот она достигнута! В планах у Влада продолжить на профессиональном уровне заниматься разработками программного обеспечения.