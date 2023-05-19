Знакомство Дубненского отделения Союза Женщин России с городским Советом Депутатов

пятница, 19 мая 2023 | 15:57     372
В четверг, 18 мая, состоялось знакомство Дубненского отделения Союза Женщин России с городским Советом Депутатов.

Городское отделение Союза Женщин России открылось 19 января 2023 г. Возглавила его Михайлова Ольга Юрьевна – серьезный предприниматель, мама и просто красивая женщина.

На встрече Ольга Юрьевна отметила, что деятельность организации направлена на улучшение условий жизни женщин и их семей; на повышение статуса женщины в обществе; на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин; гуманизацию политики в отношении семьи, женщин и детей; на поддержку инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, ЖКХ, образования, культуры и экологии.

"Союз женщин России" - это всероссийская общественно-государственная организация, главная миссия которой – помогать. Сложно переоценить, насколько важна, полезна и разнообразна эта помощь, особенно в настоящее очень непростое время. 

За период 2022-2023 гг членами организации и организациями - партнёрами реализовано более 10 проектов с привлечением федерального грантового финансирования Фонда президентских грантов, Ростуризма, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Соработничества на общую сумму более 26 млн. руб.

С начала СВО Московский Союз активно включился в работу по сбору гуманитарной помощи. Собрано и передано более 80 тыс. посылок гуманитарных грузов.

 

Депутаты, внимательно выслушав выступление, задавали вопросы, пояснения. 

В целом, Совет Депутатов отметил актуальность и особенную социальную-значимость организации. Радушно приняли и предложили всестороннюю помощь и поддержку. 

«….Учитывая, что на хрупких женских плечах лежит роль - хранительницы семейного очага, сопряженная с бытовыми заботами. Мы, мужчины, будем поддерживать объединение, и помогать», - резюмировала мужская часть Депутатского корпуса.

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