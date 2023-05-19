Знакомство Дубненского отделения Союза Женщин России с городским Советом Депутатов

Городское отделение Союза Женщин России открылось 19 января 2023 г. Возглавила его Михайлова Ольга Юрьевна – серьезный предприниматель, мама и просто красивая женщина.

На встрече Ольга Юрьевна отметила, что деятельность организации направлена на улучшение условий жизни женщин и их семей; на повышение статуса женщины в обществе; на ликвидацию всех форм дискриминации в отношении женщин; гуманизацию политики в отношении семьи, женщин и детей; на поддержку инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, ЖКХ, образования, культуры и экологии.

"Союз женщин России" - это всероссийская общественно-государственная организация, главная миссия которой – помогать. Сложно переоценить, насколько важна, полезна и разнообразна эта помощь, особенно в настоящее очень непростое время.

За период 2022-2023 гг членами организации и организациями - партнёрами реализовано более 10 проектов с привлечением федерального грантового финансирования Фонда президентских грантов, Ростуризма, Президентского фонда культурных инициатив, Фонда Соработничества на общую сумму более 26 млн. руб.

С начала СВО Московский Союз активно включился в работу по сбору гуманитарной помощи. Собрано и передано более 80 тыс. посылок гуманитарных грузов.