Жмурки: В России объявили в розыск актера Алексея Панина

понедельник, 22 мая 2023 | 11:53     163
Актер Алексей Панин объявлен МВД в розыск. Об этом стало известно 22 мая, когда соответствующая карточка появилась в базе розыска ведомства.

«Панин Алексей Вячеславович, 20 сентября 1977 года рождения, разыскивается по статье УК РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Подробности не уточняются. Однако, 3 мая текущего года против Панина в России было возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» после его поста о теракте на Крымском мосту. Тогда же силовики провели обыски по месту жительства Панина в России.

По этому поводу Алексей Панин пошутил, что арендатор его квартиры повесилась после недавнего обыска в его московском жилье:

«Пока мы с Нюсей (дочь Алексея ред.) летели в Америку, на меня завели статью. Когда мы приземлились в Сан-Франциско, нам сообщили, что в моей бывшей квартире произошел обыск: бедная бабушка, которая там живет три года, повесилась… наверное».

Актер последние 5 лет живет в испанской Торревьехе и преподает на курсах по актерскому мастерству. Хотя в 2018 году ему было запрещено выезжать из страны и управлять автомобилем из-за долгов по алиментам и штрафам на сумму более 1,2 миллиона рублей. Артист не жалуется на финансовые трудности, однако считает, что живет не так, как «должны жить звезды».

Алексей Панин снискал популярность не столько благодаря ролям в кино, сколько экстравагантными выходками и скандалами. При этом является лауреатом Государственной премии Российской Федерации (2003). Как актёр наиболее известен по фильмам «Звезда» Николая Лебедева, «Жмурки» Алексея Балабанова и по телевизионному сериалу «Солдаты».

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