Живодер избил собаку на глазах сотрудника полиции в Дубне

вторник, 02 мая 2023 | 18:11     348
Йоркширского терьера избил хозяин-живодер в присутствии сотрудника полиции. Инцидент произошел в подмосковной Дубне.

Старший лейтенант, сотрудница отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Дубны, 27 апреля пришла с плановой проверкой в неблагополучную семью к 10-летнему школьнику с инвалидностью. Оба родителя мальчика безработные и злоупотребляют алкоголем. Визит был плановый.

Мальчик спал. Отец семейства встретил сотрудника правоохранительных органов громкой руганью. Потом перекинулся на йоркширский терьера по кличке Йорк, который начал лаять. Он утащил собачку в комнату, откуда послышались звуки ударов и визг. Пес выполз в коридор, волоча за собой лапки.

Полицейской пришлось забрать песика. Она отправилась с ним прямиком к ветеринарам. Специалисты определили, что у собачки вывих тазобедренного сустава. Кроме того, защемило позвоночник и пес не может самостоятельно ходить в туалет. Ветеринары ставят страдальцу катетеры и делают капельницы. Лечение оплачивают сотрудница полиции с коллегой.

На хозяина пса женщина написала заявление в полицию. Мужчина пояснил, что 11-летняя собака до 2020 года жила у пожилой родственницы, а когда женщина умерла, он забрал пса. Однако мужчина просит не привлекать его к ответственности, так как он имеет диагноз и лечится.

Тэги: 
Дубна
звери
полиция
Источник:
МК
Читать в
Оставить отзыв в
 
27.04.2023 | 13:05    444
В Дубне подвели итоги детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»
В ОМВД России по г.о. Дубна прошел отборочный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В состав жюри вошли представители общественного совета при ОМВД России по г.о. Дубна и сотрудники ОМВД.
04.05.2023 | 12:15    354
ЖК «Феникс» в Дубне планируют достроить в 2025 году
Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили ход начального этапа строительства ЖК «Феникс» в городском округе Дубна.
07.05.2023 | 11:50    148
Пора в путь-дорогу
«Пора в путь дорогу» — знаменитую песню, написанную для фильма о военных лётчиках «Небесный тихоход», исполнил 6 мая у памятных знаков Дубны сводный хор.