Живодер избил собаку на глазах сотрудника полиции в Дубне

Старший лейтенант, сотрудница отдела по делам несовершеннолетних ОМВД Дубны, 27 апреля пришла с плановой проверкой в неблагополучную семью к 10-летнему школьнику с инвалидностью. Оба родителя мальчика безработные и злоупотребляют алкоголем. Визит был плановый.

Мальчик спал. Отец семейства встретил сотрудника правоохранительных органов громкой руганью. Потом перекинулся на йоркширский терьера по кличке Йорк, который начал лаять. Он утащил собачку в комнату, откуда послышались звуки ударов и визг. Пес выполз в коридор, волоча за собой лапки.

Полицейской пришлось забрать песика. Она отправилась с ним прямиком к ветеринарам. Специалисты определили, что у собачки вывих тазобедренного сустава. Кроме того, защемило позвоночник и пес не может самостоятельно ходить в туалет. Ветеринары ставят страдальцу катетеры и делают капельницы. Лечение оплачивают сотрудница полиции с коллегой.

На хозяина пса женщина написала заявление в полицию. Мужчина пояснил, что 11-летняя собака до 2020 года жила у пожилой родственницы, а когда женщина умерла, он забрал пса. Однако мужчина просит не привлекать его к ответственности, так как он имеет диагноз и лечится.