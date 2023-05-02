Жительница Конаково вместо большой прибыли получила большие долги

Полицейские выяснили: в одной из социальных сетей женщина увидела рекламное предложение о пассивном заработке и откликнулась на него. "Трейдер" объяснил, что заработок осуществляется путём инвестирования в компании, которые впервые выходят на биржу. После такой процедуры их акции можно свободно покупать и продавать, получая существенную прибыль.

Женщина предложением заинтересовалась, а, поскольку собственных сбережений для начала инвестирования не оказалось, она вынуждена была оформить кредит в сумме 890 000 рублей, которые перевела на указанный незнакомцем счёт. После того, как мошенник получил от потерпевшей крупную денежную сумму, он удалил свой профиль из мессенджера и перестал выходить на связь. Лишь тогда заявительница поняла, что её обманули.

Следственным отделом ОМВД России по Конаковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».