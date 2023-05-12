Жительница Дмитрова пытается спасти утят, пострадавших от мазута

пятница, 12 мая 2023 | 14:14 75
Только недавно жители Дмитрова восхищались утиным семейством, которое заметили в городе. В итоге утки пострадали от загрязненной воды в озере. Они попали в пятна мазута и солярки.
В результате мама-утка погибла. Неравнодушная жительница Дмитрова забрала утят и отмыла их от мазута и солярки. Потом связалась с защитницей животных Натальей Радостевой.
В результате Наталья забрала птенцов в частное хозяйство своей мамы и планирует их выхаживать. Малыши суточные, пуховые. Двое уже умерли.
"Кто-то восклицает, что уток как крыс развелось. Разве можно пройти мимо?" - написала Наталья в соцсети.