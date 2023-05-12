Жительница Дмитрова пытается спасти утят, пострадавших от мазута

В результате мама-утка погибла. Неравнодушная жительница Дмитрова забрала утят и отмыла их от мазута и солярки. Потом связалась с защитницей животных Натальей Радостевой.

В результате Наталья забрала птенцов в частное хозяйство своей мамы и планирует их выхаживать. Малыши суточные, пуховые. Двое уже умерли.