Жительница Дмитрова пытается спасти утят, пострадавших от мазута

пятница, 12 мая 2023 | 14:14     75
Только недавно жители Дмитрова восхищались утиным семейством, которое заметили в городе. В итоге утки пострадали от загрязненной воды в озере. Они попали в пятна мазута и солярки.

В результате мама-утка погибла. Неравнодушная жительница Дмитрова забрала утят и отмыла их от мазута и солярки. Потом связалась с защитницей животных Натальей Радостевой.

В результате Наталья забрала птенцов в частное хозяйство своей мамы и планирует их выхаживать. Малыши суточные, пуховые. Двое уже умерли.

"Кто-то восклицает, что уток как крыс развелось. Разве можно пройти мимо?" - написала Наталья в соцсети.

Тэги: 
Дмитров
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звери
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