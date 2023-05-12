Житель Вербилок ограбил дубненца

пятница, 12 мая 2023 | 13:43     95
В Дежурную часть ОМВД России по Талдомскому г.о. поступило заявление от 41-летнего жителя г.о. Дубна о том, что в п. Вербилки неизвестный под угрозой применения насилия открыто похитил у него мобильный телефон. Сумма причиненного ущерба составила более 8 тысяч рублей.

Экипажем патрульно-постовой службы ОМВД на маршруте патрулирования по подозрению в совершении данного преступления выявлен и доставлен в Дежурную часть ранее судимый 39-летний местный житель. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

В отношении задержанного дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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