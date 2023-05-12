Житель Вербилок ограбил дубненца

Экипажем патрульно-постовой службы ОМВД на маршруте патрулирования по подозрению в совершении данного преступления выявлен и доставлен в Дежурную часть ранее судимый 39-летний местный житель. Похищенный телефон изъят и возвращен законному владельцу.

В отношении задержанного дознавателем Отделения дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.