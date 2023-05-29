Заместитель председателя правительства Подмосковья посетила ОЭЗ "Дубна"

понедельник, 29 мая 2023 | 18:07 76
Заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева посетила выставку инновационной продукции компаний «Алтегра», «Аркрэй», «ВестМедГрупп», «ГранатБиоТех», «ЕЛС-МЕД», «ПСК «Фарма», других резидентов ОЭЗ «Дубна».
Выставка была организована в рамках выездной Коллегии ФМБА России «Промышленная медицина – основа трудового долголетия».
Екатерина Зиновьева пообщалась с представителями компаний-резидентов биомедицинского кластера и высоко оценила потенциал производителей фармацевтических препаратов, медицинских изделий и оборудования последнего поколения.