Заместитель председателя правительства Подмосковья посетила ОЭЗ "Дубна"

Компания Hopper IT, резидент ОЭЗ «Дубна», приняла участие в конференции для ключевых партнёров «1С-Битрикс».

Компания Hopper IT, резидент ОЭЗ «Дубна», приняла участие в конференции для ключевых партнёров «1С-Битрикс».

26.05.2023 | 16:44

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